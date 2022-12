Viterbo, scuola. Costarelli: “Il taglio degli istituti non risolve i problemi"

Massimiliano Conti 10 dicembre 2022 a

Da una parte il gigantismo, con tutti i problemi gestionali che esso comporta; dall’altro la chiusura di una moltitudine di plessi, quelli che non arrivano al numero minimo di alunni e che si trovano soprattutto nei piccoli comuni.

Cristina Costarelli, presidente dell’Anp Lazio, l’associazione dei presidi, analizza le conseguenze della norma inserita dal governo nella legge di bilancio che prevede il taglio di 700 istituti in due anni su tutto il territorio nazionale e l’innalzamento a 900-1.000 alunni della soglia di studenti per mantenere l’autonomia. Solo in provincia di Viterbo salterebbero la metà degli istituti.

“Auspichiamo che venga modificata in sede parlamentare - dice la presidente dell’Anp Lazio - ma in ogni caso è previsto un percorso abbastanza lungo. Sicuramente non possiamo accogliere positivamente una misura che, per quanto fondata sul calo demografico e su esigenze di risparmio, avrebbe conseguenze pesanti sul sistema. Verrebbero infatti a crearsi scuole enormi, difficili da gestire, con la perdita di molti plessi nelle zone poco popolose o montane. Le famiglie sarebbero quindi costrette a mandare i propri figli a scuola lontano da casa. Il tutto senza risolvere nemmeno il problema delle classi pollaio, che nelle grandi città, dove l’afflusso di alunni è cospicuo, continueranno ad esistere”.

Che ne pensa, preside, della scelta di aggiungere la parola merito alla dizione di ministero dell’Istruzione?

“Siamo rimasti un po’ perplessi, non si ravvisava questa necessità anche se non sarà certo una parola a destabilizzare la scuola. La questione è stata molto strumentalizzata a livello politico, si è voluto enfatizzare l’approccio selettivo e competitivo, cosa che il ministro ha assicurato non era nelle sue intenzioni”.

