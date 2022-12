Lazio, elezioni regionali. Alessio D'Amato non avrà il sostegno di Sinistra Italiana

Andrea Tognotti 10 dicembre 2022 a

Adesso Alessio D’Amato una certezza ce l’ha: Sinistra italiana ha deciso di non sostenere la sua candidatura alla presidenza della Regione Lazio. “Incompatibilità con elementi portanti e un profilo politico a guida Calenda”, ha spiegato il segretario regionale del partito, Massimo Cervellini, al termine della segreteria che si è svolta giovedì scorso. Fatto sta che Europa Verde, la formazione guidata da Angelo Bonelli che si era alleata con il partito di Nicola Fratoianni per le elezioni politiche - ottenendo, peraltro, un buon risultato - non condivide la linea dei suoi compagni d’avventura e prosegue il dialogo con il Pd e il Terzo polo per entrare nella squadra pro D’Amato.

Il cocomero, com’era stata battezzata l’alleanza rosso-verde, si è spaccato e non si sa se riuscirà a ricomporsi. Questa decisione non fa che rinsaldare il dialogo già ben avviato tra Sinistra e Movimento cinquestelle, con il quale Cervellini ha già annunciato “interlocuzioni” per definire una candidatura comune, rinunciando alla presentazione del simbolo del suo partito alle regionali del 12 febbraio. E sembra di rivivere l’esperienza di Liberi e Uguali, il cartello elettorale messo su da Articolo Uno, Sinistra Italiana e Possibile, la formazione di Pippo Civati di cui sono perse ben presto le tracce, per le elezioni per del 2018 che si ruppe poco dopo il voto (e anche prima, in verità, c’erano state tensioni molto forti sulla composizione delle liste, tanto che le cronache dell'epoca riportano il lancio di un portacenere durante una delle riunioni che servivano appunto a definire l'elenco degli aspiranti onorevoli). A due mesi e mezzo dal 25 settembre la storia si ripete, non si sa se come tragedia o farsa.

L’ufficializzazione del sostegno di Si ai Cinquestelle – che non hanno ancora proposto un nome per la tenzone elettorale - dovrebbe concretizzarsi il 17 dicembre, quando il Coordinamento 2050, un nuovo polo di sinistra che mira a creare un campo progressista alleato di Conte, terrà un’iniziativa cui parteciperà lo stesso capo del M5S. Si tratta di un raggruppamento promosso da due ex parlamentari, Stefano Fassina e Loredana De Petris, alla cui assemblea costitutiva, lo scorso ottobre, è intervenuto, non a caso, l’ex presidente del Consiglio.

