Viterbo, rifiuti. Elezione del presidente di Egato: i sindaci non sono stati avvertiti

Un presidente, quattro consiglieri di amministrazione e un direttore, con super stipendi mensili che vanno da 8 mila euro per il primo a quattro mila per i secondi.

E’ la governance dell’Egato (Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti), che, come prevede una legge regionale approvata alla scadenza dell’amministrazione Zingaretti, sta per essere eletta nella Tuscia, come nelle altre quattro province del Lazio.

A Frosinone, senza non poche polemiche, è stato già nominato presidente il consigliere regionale uscente Mauro Buschini (già coinvolto nello scandalo Parentopoli), mentre in provincia di Viterbo la votazione, da parte dei sindaci dei 60 Comuni, è attesa nei prossimi giorni anche se a ieri pomeriggio non esistevano ancora né la convocazione, né altri tipi di comunicazioni ufficiali.

Ma quali saranno i nomi dei prescelti di questo nuovo organismo definito da molti giornali l’ultimo poltronificio a favore della classe politica laziale, ovvero un presunto regalo di Zingaretti ad alcuni dei suoi fedelissimi che altrimenti rimarrebbero senza lavoro? Sulla vicenda regna al momento un silenzio di tomba. Bocche cucite in tutte le forze politiche anche se, secondo più indiscrezioni, potrebbero mirare alla poltrona di vertice o il consigliere regionale uscente del Pd Enrico Panunzi o il presidente della Provincia Alessandro Romoli. Per il ruolo di direttore si fa invece il nome di Flaminia Tosini.



