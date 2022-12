Viterbo, morto Salvatore Canta storico otorino dell'ospedale

10 dicembre 2022 a

Sanità viterbese in lutto per la morte del dottor Salvatore Canta, medico specializzato in otorinolaringoiatria, audiologia e odontostomatologia che dal 1978 al 2009 ha svolto la propria attività nell’ex ospedale Grande degli infermi prima e poi a Belcolle.

“La scomparsa del dottor Canta è stata accolta con profondo dolore da medici, colleghi e operatori che hanno lavorato con lui nei due ospedali cittadini - lo ricorda Roberto Talotta - fino alla sua pensione. Canta ha lasciato una profonda tristezza anche tra i tantissimi amici che erano soliti trascorrere con lui momenti di sport e spensieratezza. Tutti ne hanno da sempre apprezzato le qualità professionali e personali, soprattutto nel periodo della sua attività presso il reparto otorinolaringoiatrico, sollecito nel dare il meglio di sé nell’approccio con i ricoverati, dai più piccoli di età ai più grandi".

"Il dottor Salvatore Canta - conclude Talotta - è stato anche un eminente esempio per tutti quando, sfidando il suo calvario di sofferenza fisica, ha messo in primo piano quel coraggio che hanno solo gli uomini più grandi, senza cedere al prevedibile avvilimento che può generare un destino così avverso”.

