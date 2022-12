Viterbo, rifiuti. Micci (Lega): "Nuovo bando tra due anni"

10 dicembre 2022 a

“Prima di affidare il nuovo appalto rifiuti se tutto va bene passeranno due anni”. La previsione è del consigliere comunale della Lega Andrea Micci, a detta del quale su rifiuti e strade la sindaca Frontini non la starebbe raccontando giusta.

Su entrambi gli argomenti il consigliere ha presentato richieste di accesso agli atti. Micci prende spunto da quanto dichiarato dall’ex subcommissario Giuseppe De Cesare, secondo cui modificare i costi dell’appalto dell’igiene urbana alla luce dei rincari, in particolare di carburante e personale, è affare che richiede pochissimo tempo: “A una mia interrogazione in cui chiedevo conto dei tempi per il nuovo bando – ricorda Micci – la sindaca ha risposto dicendo che è loro intenzione rivedere tutti gli errori macroscopici del capitolato e aggiornare i prezzi. Se vuole rimettere mano al bando che, come dichiarato dal subcommissario De Cesare, è già pronto, la Frontini è padrona di farlo. Ma allora perché prorogare l’appalto ponte solo di sei mesi? Si rende conto, la sindaca, dei tempi che ci vogliono per modificare i servizi? Intanto deve riportare in aula le linee guida perché quelle approvate dalla giunta Arena saranno superate. Una volta ottenuti i pareri, gli uffici dovranno quindi procedere con il nuovo appalto. Passeranno due anni, altro che sei mesi”.

Per l’esponente leghista i rifiuti sono una dimostrazione lampante di quanto “questa giunta stia navigando a vista e senza un indirizzo chiaro”. “Ricordo che l’appalto ponte ci costa 12 milioni l’anno, un milione al mese”, sottolinea il consigliere, che replica alla sindaca anche sulle strade. La prima cittadina ha definito, giorni fa in conferenza stampa, una bugia lo stanziamento di 5 milioni per asfaltare le strade da parte della precedente amministrazione.

