Viterbo, morta sotto a Ponte Clementino a Civita Castellana. E' una quarantenne di Forano (Rieti)

09 dicembre 2022 a

a

a

Il corpo senza vita di una donna di mezza età è stato trovato ieri pomeriggio ai piedi di Ponte Clementino. Si tratta di una quarantenne residente in Sabina, a Forano, che risultava dispersa. L’ipotesi è quella del suicidio ma nella serata di ieri erano ancora in corso gli accertamenti dei carabinieri che, da quello che si è appreso, avrebbero raccolto alcune testimonianze. L’allarme è scattato intorno alle 16 quando alcune persone avrebbero notato la donna nei pressi del parapetto per poi vederla sparire di colpo. Sono partite immediatamente le ricerche e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. un elicottero ha sorvolato a lungo la zona poi, nei pressi del ponte, è stata trovata parcheggiata l’auto della donna sabina. La signora risultava dispersa e dunque da subito si è temuto il peggio.

Frontale a Fontevivola. Quattro feriti, uno è grave. C'è anche un minorenne

Una squadra dei vigili del fuoco si è dunque calata a fondo valle e intorno alle 18 è stato trovato il corpo senza vita proprio ai piedi del ponte. La salma è stata recuperata poco prima di cena ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto durante le operazioni anche il sindaco Luca Giampieri. Il ponte è rimasto chiuso al traffico per un paio d’ore.

Scooter si scontra con auto: feriti due fratelli

Sul fatto indagano i carabinieri. Come detto sono state raccolte le testimonianze delle persone che avrebbero notato la donna vicino al parapetto. Ovviamente, visto anche il posto - il ponte è tristemente noto per i suicidi - si segue la pista del gesto volontario. L’auto della dona che risultava dispersa è stata trovata vicino alla stazione della Roma Nord. I carabinieri hanno visionato l’interno a caccia di indizi. Non è chiaro se abbia lasciato, proprio all’interno dell’abitacolo, un biglietto. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Andosilla.



Donna trovata morta sotto a Ponte Clementino

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.