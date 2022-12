Viterbo, morto Delfino Santaniello. Ha guidato la Digos, figura storica dell'impegno per la legalità e per la democrazia

M. C. 09 dicembre 2022 a

E’ morto Delfino Santaniello (nella foto), ex commissario di polizia e per diversi anni capo della Digos di Viterbo. Santaniello ha rappresentato una figura storica dell’impegno per la legalità e per la democrazia.

“Piangiamo la perdita di un grande e sincero amico, sentito con affetto, stima e riconoscenza come presidente onorario del comitato provinciale – lo ricorda il presidente dell’Anpi Enrico Mezzetti -. Ha affrontato i suoi problemi di salute con coraggio e dignità, con sempre vicina la moglie Silvana e la sua amata famiglia. È stato un marito, un fratello, un padre e un nonno affettuoso”.

Negli anni ’70 Santaniello fu protagonista dell’impegno per la democratizzazione delle forze dell’ordine nonché promotore della nascita del sindacato di polizia. “Tante le iniziative di civiltà e di umanità in cui fu impegnato, fra le quali, negli anni ’80, la campagna italiana per la liberazione di Nelson Mandela, allora detenuto nelle prigioni del regime razzista sudafricano - continua Mezzetti - . Dopo la tragedia di Genova del 2001, contribuì alla stesura della prima proposta di legge per la formazione delle forze dell’ordine alla nonviolenza”. I funerali si svolgeranno stamani 9 dicembre alle 11 con una cerimonia civile nella sala “Luigi Brutti” della parrocchia Sacra Famiglia.

