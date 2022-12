Viterbo, scuola. I dirigenti scolastici dell'Anp incontrano la sottosegretaria Paola Frassinetti

E. C. 09 dicembre 2022 a

Incontro di fine anno tra i dirigenti scolastici aderenti all’Anp, associazione di categoria presieduta, in provincia di Viterbo, da Maria Antonietta Bentivegna. Ospite della serata, nella Sala capitolare del Monastero di Santa Rosa, la sottosegretaria all’istruzione Paola Frassinetti (FdI) accompagnata da Mauro Rotelli.

Dopo una conferenza della studiosa Eleonora Rava, dal titolo “La pulzella di Viterbo: Rosa da donna scartata a patrona della città dei papi”, Frassinetti ha risposto alle domande dei presidi sulle iniziative che il nuovo Governo intraprenderà per la scuola. Il Corriere di Viterbo l’ha incontrata a margine del suo intervento.

Prima questione il taglio di 700 scuole e l’innalzamento della soglia minima perché gli istituti mantengano l’autonomia a 900 o 1000 alunni . Il provvedimento è nella legge di bilancio: “La manovra - ha detto - è stata imposta dall’Europa e sarebbe stata adottata anche dal precedente Governo. Loro, però, sono stati bravi a nasconderla e adesso cercano di far passare il messaggio che si tratti di una nostra decisione. Le cose non stanno affatto così”. Nella Tuscia perderebbe l’autonomia oltre metà degli istituti: “Auspichiamo - ha precisato la sottosegretaria - che con un’azione concertata insieme alle Regioni non si debba ricorrere a così tanti dimensionamenti”.

La buona notizie è quella dell’aumento degli stipendi per gli insegnanti con la sottoscrizione del nuovo contratto: “Abbiamo messo tutte le risorse che avevamo. Ma ci impegniamo sin da ora a stanziarne altre nei prossimi anni”. Per quanto concerne la piaga del precariato c’è l’intenzione di “indire nuovi concorsi per dare risposte ai precari storici che non sono stati stabilizzati con quelli banditi negli ultimi anni”.

Allo stesso tempo, si studieranno iniziative per sburocratizzare una professione “dove il posto centrale deve occuparlo la didattica”.

