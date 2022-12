Viterbo, donna morta sotto a Ponte Clementino a Civita Castellana. Ipotesi suicidio

08 dicembre 2022 a

Il corpo senza vita di una donna è stato ritrovato sotto a Ponte Clementino a Civita Castellana. Si ipotizza un suicidio. Dramma nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre quando è scattato l'allarme nella zona intorno al ponte tristemente noto per i suicidi. Le ricerche sono scattate dopo che nella zona è stata trovata parcheggiata l'auto di una donna, non residente a Civita Castellana, che risultava dispersa. Nell'area è arrivato un elicottero dei vigili del fuoco che ha volteggiato per diverso tempo sopra al ponte. La strada è stata chiusa al traffico.

I vigili del fuoco sono scesi a fondo valle e intorno alle 18 è stato trovato il corpo senza vita. Sul posto la polizia locale, il sindaco Luca Giampieri e i carabinieri che indagano per fare luce sull'episodio. Alcuni testimoni che avrebbero visto la donna gettarsi nel vuoto sono stati già ascoltati

