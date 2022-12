Viterbo, in carcere dopo la fuga buttafuori condannato per lo stupro di una minore

09 dicembre 2022 a

La fuga di tre giorni gli è costata il ritorno in carcere. E’ stata aggravata la misura cautelare a carico di Daniele Nuomi il buttafuori di 23 di Pomezia che è stato condannato in primo grado a settembre a 16 anni di carcere per lo stupro di una 17enne adescata in una discoteca del viterbese dove lavorava. Fino a mercoledì sera era sottoposto solo all’obbligo di dimora a Pomezia, ma dopo aver violato le disposizioni per lui si sono aperte le porte della cella. Al 23enne, infatti, è stato imposto l’obbligo di dimora a Pomezia e il divieto di uscire di casa nelle ore notturne. Misure che avrebbe più volte violato, motivo per cui i carabinieri avrebbero chiesto e ottenuto dal tribunale l’aggravamento della misura col trasferimento in carcere. Ma quando il 1 dicembre hanno provato ad eseguire il provvedimento il buttafuori era sparito.

E’ rimasto latitante fino al pomeriggio di mercoledì quando si è spontaneamente ai carabinieri, che lo avrebbero rintracciato all’ospedale San Camillo Forlanini di Roma.

Si è consegnato seguendo i consigli del suo difensore, l’avvocato Luigi Mancini che lo assiste nei vari procedimenti che lo vedono protagonista.

Oltre alla vicenda della condanna per stupro a Viterbo, il buttafuori è a processo a Roma anche per una storia di stalking e violenza privata ai danni di una ragazza conosciuta in discoteca. L’uomo, secondo l’accusa, avrebbe iniziato a minacciarla, insultarla e maltrattarla già dalla prima sera in cui erano usciti insieme. Il buttafuori, secondo l’accusa, era arrivato anche a minacciare i genitori della giovane. Inoltre il 23enne di Pomezia, è notizia di qualche giorno fa, è accusato anche di truffa per aver convinto un uomo conosciuto in un pronto soccorso a farsi dare del denaro per un posto di lavoro come autista delle ambulanze che in realtà non esisteva.



