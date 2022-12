Viterbo, acqua. All'Egato poltrona da 8 mila euro al mese. Puntano alla nomina o Panunzi o Romoli

09 dicembre 2022 a

“Da Parentopoli a Stipendiopoli” titolava ieri mattina, 8 dicembre, la Repubblica commentando la poltrona su cui si è piazzato, a Frosinone, il consigliere regionale dem Mauro Buschini. E’ stato eletto, infatti, presidente dell’Egato (Ente di governo dell’ambito territoriale ottimale in tema di rifiuti): 8 mila euro al mese, pari all’80% dello stipendio del presidente della Regione. Otto mila euro che - mentre infuria la polemica, come ha scritto Il Tempo, per quest’ultima infornata decisa da Nicola Zingaretti prima di dimettersi con l’obiettivo di sistemare i fedelissimi - sono in queste ore oggetto di contesa anche in provincia di Viterbo, dove la votazione del vertice dell’ente da parte dei sindaci è fissata per la prossima settimana.

Secondo indiscrezioni, qui la poltrona d’oro potrebbe essere appannaggio o del presidente della Provincia, Alessandro Romoli, o del consigliere regionale uscente del Pd, Enrico Panunzi. Due personaggi molto legati l’uno all’altro come dimostra l’elezione di Romoli al vertice di Palazzo Gentili grazie a una maggioranza rosso-azzurra messa insieme a fine 2021 nonostante il centrodestra avesse la possibilità di eleggere un proprio uomo di comprovata fede o anche di eleggere lo stesso Romoli senza i voti del Partito democratico.

In altri termini, l’identico copione della Provincia, da cui un anno fa derivò la caduta del Comune, se le indiscrezioni si riveleranno fondate, potrebbe andare in scena tra qualche giorno con l’Egato della Tuscia. Con una variante, però, come detto: la nomina di Enrico Panunzi (con i voti del centrodestra), anziché Romoli, che così nella corsa per la Regione lascerebbe spazio a Troncarelli.



