Viterbo, asili nido. Battaglia legale per la gestione. Ricorso al Tar per impugnare l'esito della gara

È guerra legale sulla gestione degli asili nido comunali. Il consorzio sociale Il Mosaico ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro l’affidamento del servizio alla cooperativa di Nepi Gea Onlus per gli anni 2022-2023 e 2023-2024. Il consorzio viterbese contesta la regolarità della procedura di gara indetta da Palazzo dei Priori. Da parte sua, l’amministrazione ha affidato agli avvocati Maria Teresa Stringola, già segretaria generale della Provincia di Viterbo, ed Eleonora Pala l’incarico di resistere in giudizio. Non solo: il 31 ottobre scorso il Comune ha negato al Mosaico e l’accesso agli atti richiesto tramite Pec. E anche su questo il consorzio si è rivolto al tribunale amministrativo regionale: il possesso della documentazione relativa alla gara è infatti fondamentale per dimostrare l’eventuale irregolarità della procedura seguita dal Comune.

La Gea è una realtà importante e molto radicata nel settore dei servizi socio-sanitari, soprattutto nella provincia di Viterbo, ma anche in quelle di Roma e di Rieti. Gli asili nido comunali gestiti dalla cooperativa sono due: il primo, I Cuccioli, si trova in via Santa Maria in Volturno, nei pressi del Sacrario; il secondo, Il Nido a Colori, in via dei Tarquini nel quartiere Santa Barbara. Per la cronaca, il consorzio Il Mosaico aveva vinto l’appalto per la gestione di quest’ultimo (per un importo di 400 mila euro) ai tempi della giunta Michelini e dell’assessore ai servizi sociali Alessandra Troncarelli. Anche in quel caso non mancarono le contestazioni, con tanto di interrogazioni consiliari, in merito a uno scambio di buste avvenuto per errore tra gli uffici comunali.

A inaugurare l’anno scolastico nelle due strutture, all’inizio di settembre, era stata l’assessore ai servizi sociali Patrizia Notaristefano. E durante l’estate scorsa non erano mancate le polemiche: un gruppo di genitori dei bambini che frequentano l’asilo I Cuccioli aveva contestato la scelta del Comune di non garantire la continuità del servizio nido nel mese di luglio.

