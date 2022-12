Viterbo, degrado sotto il Comune. La rabbia di Sgarbi e la piazzata di Frontini

Mattia Ugolini 09 dicembre 2022 a

a

a

Il cartello della mostra sui disegni di Michelangelo posizionato su un cumulo di rifiuti in piazza del Comune e Vittorio Sgarbi va su tutte le furie. Dal canto suo, la sindaca Frontini, accortasi della presenza di una giornalista e un consigliere di minoranza nei paraggi della piccola discarica, si affaccia dalla finestra del suo ufficio e grida: “C’è qualcosa che non va?”. Viterbo come Napoli, si direbbe: evidentemente, a Palazzo dei Priori i nervi sono piuttosto tesi.

L'inferno a due passi dal Comune. Degrado in via dell'Orologio Vecchio

Il cumulo di rifiuti era comparso, tre giorni fa, vicino alla pista di pattinaggio: tubi, mobili rotti e sopra, a campeggiare il tutto, appunto il cartellone pubblicitario della mostra. Roba da non credere, che subito ha fatto il giro dei social: “E’ questa la bellezza di cui parla Sgarbi?”, ha commentato la consigliera comunale di FdI Laura Allegrini. Da qui la rabbia dell’assessore e sottosegretario, che, appena avvisato della polemica, ha dato ordine ai suoi collaboratori di rimuovere immediatamente l’obbrobrio, decisamente antitetico all’idea di bellezza che si è impegnato a portare in città: “Quel cartello non c’entrava niente col nostro piano di comunicazione - dichiarano dall’entourage del critico d’arte - e non è farina del nostro sacco. Per pubblicizzare le mostre e gli eventi sono stati infatti affissi i manifesti, installati i totem e consegnate a quasi 100 attività le cartoline della mostra”.

Nuovi cestini per i rifiuti. Al via le segnalazioni

Ma il bello è arrivato mercoledì, quando accanto all’obbrobio si sono piazzati il consigliere comunale della Lega Andrea Micci, un dipendente del Comune e una giornalista. Raccontano i passanti di una Frontini furibonda: “C’è qualcosa che non va?”, ha urlato dalla finestra. E Micci: “Sì, ci sono tante cose che non vanno”. La sindaca a quel punto ha chiuso la finestra e si è ritirata nelle sue stanze.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 9 DICEMBRE (Edicola digitale)

Immobili abbandonati, il piano del Comune

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.