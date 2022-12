Viterbo, fugge dopo condanna per stupro. Buttafuori si costituisce dopo 3 giorni

Valeria Terranova 08 dicembre 2022 a

Ha fatto perdere le tracce, rendendosi latitante, per tre giorni per poi costituirsi. Si tratta di Daniele Nuomi il buttafuori ventenne, condannato a settembre scorso a 16 anni di reclusione, per violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni e rapina, con l’aggravante della crudeltà, reati commessi ai danni di una 17enne che conobbe in una discoteca in cui lavorava. Gli investigatori ieri mattina avevano diramato le ricerche in quanto il ragazzo, sottoposto all’obbligo di dimora presso il comune di Pomezia nel quale risiede, si era reso irreperibile da lunedì 5 dicembre, giorno in cui presso il Tribunale di Velletri è entrato nel vivo un altro processo che lo vede imputato per truffa e sostituzione di persona per fatti risalenti all’agosto del 2019. Nella serata di ieri, tuttavia, si è costituito.

Il ventenne di Pomezia è stato condannato in primo grado per violenza sessuale ai danni di una diciassettenne conosciuta in una discoteca della Tuscia e poi portata in un bed&breakfast dove avrebbe abusato di lei.

Violentò ragazza, buttafuori condannato a 16 anni

Un’altra vicenda che riguarda il ventenne, assistito dall’avvocato Luigi Mancini, si verificò tra dicembre 2019 e gennaio 2020, e ricalca per certi versi quella che fu al centro del procedimento in primo grado che si è celebrato a Viterbo davanti al collegio del tribunale di Viterbo e che si è chiuso il 27 settembre di quest’anno con la condanna a 16 anni di carcere.

Solo poche settimane fa si è aperto a Roma un ulteriore dibattimento a suo carico per stalking, minacce e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti aggravati. Stavolta Nuomi fu denunciato da un’altra adolescente romana, adescata in un locale notturno presso il quale era stato ingaggiato come buttafuori. Stando alle indagini, già dal primo incontro l’imputato le avrebbe tirato i capelli con violenza accusandola di guardare altri ragazzi. Successivamente l’avrebbe insultata di frequente.

Il giovane avrebbe sottratto il telefonino alla ragazza a ogni appuntamento e le avrebbe rivolto minacce quali: “ti ammazzo”, “ti brucio viva”, “ti pesto di botte”, “ti mando mia sorella”. Le intimidazioni del ventenne sarebbero state rivolte anche ai genitori dell’allora adolescente e in un’occasione in particolare il ragazzo sarebbe arrivato a intimarle che avrebbe mandato qualcuno a uccidere suo padre e l’avrebbe avvertita inoltre che avrebbe danneggiato l’auto della madre. In un’altra circostanza, Nuomi l’avrebbe minacciata di morte e di picchiarla se la giovane vittima non lo avesse raggiunto in un albergo sul litorale romano. La ragazza, che denunciò il ventenne nel 2020, sarà sentita a maggio 2023.

Ricatta 17enne minacciando di diffondere foto intime. Alla sbarra buttafuori

Inoltre è a processo anche a una presunta truffa. Il giovane, durante un accesso al pronto soccorso, mentre era in attesa avvicinò un uomo, di origini sarde, spacciandosi per il titolare di una cooperativa specializzata in trasporti con ambulanze, proponendo alla vittima un lavoro come conducente dei mezzi di soccorso.

Promette lavoro sulle ambulanze ma è una truffa. Buttafuori condannato per stupro alla sbarra

