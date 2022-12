Viterbo, commercianti del centro: "Shopping a rilento"

Alessio De Parri 08 dicembre 2022 a

Antipasto di Natale indigesto in centro storico, ma i commercianti sperano che da oggi - giorno dell'Immacolata che coincide con l’inizio delle festività -, lo shopping possa riprendere vita. Molto dipenderà anche dalle iniziative promosse dalla giunta Frontini, che nel pomeriggio, alle 18, darà il via alla festa con l’accensione dell’albero in piazza del Plebiscito.

“Attendiamo un’inversione di rotta - confida Filippo Purchiaroni, del negozio di dolciumi Bizzarri al Corso Italia -. Intanto qualcosa di positivo è stato fatto, come la musica in filodiffusione e le luminarie, per le quali oltretutto non ci è stato chiesto un contributo, e che considero più eleganti rispetto al passato”.

Ma se il centro non decolla la colpa non è solo delle varie amministrazioni. Purchiaroni infatti tira le orecchie agli stessi viterbesi e a qualche collega: “I viterbesi considerano il centro buono solo per una passeggiata e non per fare acquisti - conclude -, mentre agli altri commercianti faccio l’appello di restare aperti anche nei festivi, quando troppo spesso i turisti arrivano ma trovano tutte le serrande abbassate”.

