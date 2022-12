Viterbo, comuni della Tuscia si spopolano sempre di più. I dati dell'Istat

Massimiliano Conti 08 dicembre 2022 a

È il più piccolo dei comuni della Tuscia, Tessennano, 281 abitanti, quello che negli ultimi dieci anni è stato maggiormente colpito dal crollo della popolazione. Lo certifica una ricerca condotta sulla base dei dati Istat dalla Fondazione Think Tank Nord Est pubblicata dal Sole 24 Ore.

Il cosiddetto “inverno demografico” sta dunque calando anche sulla nostra provincia - anche per la riduzione dei flussi migratori - come dimostrano i dati sulla popolazione in età scolastica, allarmanti soprattutto per le scuole. Queste rischiano infatti pesanti ridimensionamenti negli anni a venire. In quelle del primo ciclo, come riportato dal Corriere lunedì scorso, gli effetti si sentono già.

Ma veniamo ai dati. Dal 2012 al 2022 la popolazione di Tessennano è crollata del 17,77%. Va detto che in un centro così piccolo basta la migrazione di poche famiglie per provocare un’emorragia demografica. Al secondo posto c’è un altro piccolo comune come Latera: 17,40%. Al terzo Farnese (-16,45%). Tra gli altri paesi che hanno pagato di più il prezzo della denatalità troviamo Gradoli (-14,57%), Proceno e Cellere appaiati (-14,26), Gallese (-14,26%) e Piansano (-12,92%).

Lo spopolamento dei piccoli centri è d’altra parte un fenomeno nazionale, tanto che nei prossimi anni si prevede la scomparsa o l’accorpamento di molti di essi. Il capoluogo, va detto, è tra i pochissimi che reggono l’urto della denatalità e dell’emigrazione: per la città dei papi il saldo degli ultimi dieci anni è positivo per il 3,61%. I soli altri tre centri in cui si è registrato un aumento della popolazione sono Orte (+0,75%), Vitorchiano (+4,89%) e Monterosi. Quest’ultima, in assoluta controtendenza, ha conosciuto un vero e proprio boom demografico: +20,64%.

La ragione è facile da individuare: il paese si trova sulla Cassia Bis, alla frontiera tra le province di Viterbo e di Roma, e negli ultimi anni è diventato, in virtù della vicinanza con la metropoli, un rifugio per centinaia di famiglie in fuga dal caos metropolitano.

