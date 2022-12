Viterbo, prevenzione. Tornano nelle piazze le stelle di Natale dell'Ail

Daniela Venanzi 08 dicembre 2022 a

Scende in piazza la solidarietà e lo fa con l’iniziativa delle stelle di Natale Ail da oggi 8 dicembre a domenica. E’ dal 1994 che la delegazione Ail di Viterbo costituisce un punto di riferimento insostituibile nella Tuscia per le persone affette da leucemie e malattie ematologiche. “Anche quest’anno - spiega Patrizia Badini, presidente delegazione Ail viterbese e membro del cda nazionale -, saremo presenti con i banchetti nelle varie piazze di Viterbo e di numerosi comuni della provincia”.

E di risultati ne avete portati a casa parecchi, traducendo in numeri si parla di circa 150 mila euro all'anno, e oltre 3 milioni di euro fino ad oggi che sono stati impegnati in questa nobile causa. Ma di cosa vi occupate nel concreto?

“Il lavoro è tanto e si declina in diversi ambiti, tutti quelli che entrano in gioco dopo l’impegno della raccolta fondi. Basti pensare che c’è il momento del supporto durante la malattia, l’assistenza domiciliare, l’acquisto di macchinari indispensabili, il pagamento di personale nel reparto di ematologia, come successo in passato. E poi il sostegno psicologico nell’arco di tutto il percorso, non solo per il paziente ma anche per i suoi familiari. Sembra un controsenso ma spesso i veri problemi nascono proprio durante l’uscita. Le famiglie che fino a quel momento hanno fatto quadrato intorno al loro congiunto, con un grande dispiego di energie, si trovano a dover subire un crollo emotivo non indifferente, con contraccolpi importanti. E’ necessario anche in quella fase sostenere chi ha attraverso una strada di sofferenza così dolorosa. Per non parlare della famiglia che deve affrontare nel peggiore dei casi un lutto”.

Vengono coinvolte figure professionali quindi.

“Certamente si parla di personale formato nella scuola di consulenti familiari, persone preparate e qualificate”.



