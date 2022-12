Viterbo, allevamento intensivo di polli vicino Ferento. Ok al progetto

Mattia Ugolini 08 dicembre 2022 a

Pnrr ed agricoltura, come cambia la città: un allevamento da 150mila polli vicino Ferento, due parcheggi green e un parco pubblico. Di queste due cose, apparentemente non collegate, ha discusso ieri la III Commissione, dando l’okay a tutti i progetti. Il primo, riguardante un allevamento avicolo intensivo a Ferento, è stato illustrato dall’assessore Silvio Franco: “Vedrà la luce vicino a Ferento, su strada Ombrone. Un incremento elevato di galline e uova, per i cittadini e la residenza vicina, possono avere problematiche. Al momento - ha detto l’assessore allo Sviluppo economico Silvio Franco - non c’è un regolamento che ostacoli l’installazione capannoni e l’avvio di allevamenti. Dobbiamo quindi ragionare in una logica di compromesso tra cittadini e allevatori per trovare una soluzione convivenza, ciò vuol dire che bisognerà fare questo regolamento. Posto, comunque, che solo lo Stato può legiferare appieno, il Comune può solo intervenire sulle distanze da rispettare”.

E poi, legati al Pnrr, ci sono due parcheggi green al Carmine e al Pilastro. Uno vicino alla scuola Grandori, l’altro alla pista da pattinaggio coperta in zona Eurospin. Verranno banditi entro dicembre, con i progetti esecutivi già approvati. Esattamente come la pista pedonale e ciclabile fuori le mura, altra opera finanziata col Pnrr ed ideata da Giovanni Arena.

Sul parcheggio del Carmine, l’assessore Aronne si è scontrato con Achilli (FdI), il quale chiedeva di costruire una palestra, dato che la scuola adiacente ne è sprovvista ed i ragazzi sono costretti a recarsi altrove.

