Viterbo, Natale Slow. Laboratorio di cucina con Irene Volpe di Masterchef

08 dicembre 2022 a

a

a

Inizia la seconda edizione di Natale Slow. Un ciclo di eventi enogastronomici organizzati dalla condotta Slow Food Viterbo e Tuscia, nell’ambito delle attività svolte dalla Camera di Commercio di Viterbo e Rieti nel periodo delle festività natalizie. Gli incontri si svolgeranno presso gli spazi della Sala degli Almadiani, in Piazza Martiri d’Ungheria a Viterbo. Si inizia oggi 8 dicembre per proseguire domenica con due laboratori per bambini. Insieme ai formatori Slow Food e alla cuoca dell’alleanza Vittoria Tassoni si prepareranno dolci natalizi e deliziose decorazioni per l’albero di Natale. Entrambi i laboratori si svolgeranno su due turni pomeridiani, dalle 16 alle 17 e dalle 17.15 alle 18.15 e prevedranno una gustosa merenda finale.

Martina Brachetti finalista ai Mondiali di pasticceria

Oggi alle 17 il primo show cooking dell’eclettica Irene Volpi, che farà apprezzare il suo Natale, con una reinterpretazione in chiave vegetale dei biscotti della Nonna Iole, a partire dall’amaretto vegetale con la ciliegia di Celleno candita e il Pampapato con miele millefiori da apicoltura nomade laziale.

Gita in città per l'ambasciatore Usa. Pranzo all'Osteria del Vecchio Orologio

Domani, un altro show cooking imperdibile condotto dallo chef Salvo Cravero che riguarderà il menù delle feste di Natale. Infine, sabato con uno show cooking curato da Ezio Gnisci.

Caci e dolci. La ricetta di Vittoria Tassoni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.