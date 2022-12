Viterbo scuola, bocciato il dimensionamento: "Penalizza 350 lavoratori"

Massimiliano Conti 07 dicembre 2022 a

“I politici ridono mentre i lavoratori piangono”. Non è più tempo di diplomazia per Daniele Piccioni, rappresentante sindacale della Uil al Meucci, che, all’indomani dell’approvazione della proposta di dimensionamento scolastico da parte del consiglio provinciale, alza i toni contro i responsabili di un’operazione contestata dal personale scolastico dell’istituto ronciglionese e da quello del Midossi di Civita Castellana. Quest’ultimo dovrà dire addio ai licei di Nepi, portati dal sindaco Franco Vita in dote allo stesso Meucci, a parziale risarcimento della perdita della sede di Bassano.

Piccioni concorda con il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri: quest’operazione porta le impronte digitali di un partito, il Pd. “Chissà se il futuro istituto autonomo di Bassano si chiamerà Maggi-Stelliferi, in omaggio a chi ha consentito di raggiungere questo bel risultato sulla pelle dei lavoratori”, dice sarcastico Piccioni, secondo cui, ancora una volta, i dem viterbesi hanno badato solo ai loro interessi di campanile o bottega.

“Mi sembra evidente che del parere dei lavoratori al Pd non interessa nulla. Da ex esponente di questo partito me n’ero già accorto da tempo - dice il sindacalista della Uil – e oggi ne ho un’ulteriore riprova. I politici hanno la memoria dei criceti, io sfortunatamente per loro invece ce l’ho da elefante: così fra qualche anno, quando potremmo ritrovarci tutti a pagare le conseguenze di questa scelta scellerata, ci sarò io lì a ricordare a tutti chi ringraziare”.

