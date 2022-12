Viterbo, il vescovo Piazza: "Occorre ricomporre il tessuto sociale"

Andrea Tognotti 07 dicembre 2022 a

“Ricomporre il tessuto sociale, lacerato dopo il Covid”. Obiettivo ambizioso, ma il nuovo vescovo di Viterbo, Orazio Francesco Piazza, pare molto determinato a conseguirlo. Ieri ha convocato i giornalisti e si è presentato con più dovizia di particolari rispetto all’omelia pronunciata domenica scorsa in occasione del suo insediamento. Come se fosse rimasto qualcosa di inespresso che ci teneva a raccontare.

Lo ha fatto alternando il tono ufficiale di una dichiarazione programmatica a quello più informale della chiacchierata tra amici: “Stavo a dieta, ma qui avete una cucina robusta”, ha celiato. Ha fatto capire che il piatto forte, non culinario ma strategico, sarà quello della comunicazione, perché “il Vangelo è comunicazione”.

Per questo “io vi ascolterò, voi ascoltate le mie ragioni. Ci sarà un canale di comunicazione, io sono iperattivo e troverò il tempo per farlo”. Con la voglia di “appassionarmi, d’innamorarmi, di fare il bene di questa terra”. E di dare “una spallata ai pregiudizi, che nascono da una valutazione superficiale. Non darò giudizi per sentito dire”.

