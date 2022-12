Viterbo, Frontini: "Non accetto lezioni dalla minoranza"

Mattia Ugolini 07 dicembre 2022 a

Come annunciato, la decisione di unificare le quattro richieste della minoranza in un unico grande Consiglio straordinario ha solo portato ad un clima da lunghi coltelli in Comune. Volano stracci tra Chiara Frontini, l’opposizione e Giovanni Arena. Ieri, al termine del Consiglio straordinario - saltato, in quanto né maggioranza né opposizione si sono presentate in aula - la giunta ha tenuto una conferenza stampa, dove con l’ausilio di 106 slide gli assessori hanno presentato quasi tutti i progetti del Pnrr, del Pinqua, dei lavori pubblici e pure il nuovo appalto rifiuti.

Nuovo asfalto pagato con gli ultimi residui di bilancio

Esattamente come se fosse un Consiglio, anche perché, ai loro posti i membri della maggioranza c’erano. Una situazione per certi versi surreale nel bel mezzi della quale Chiara Frontini ha preso la parola per attaccare duramente Lega, FdI e Pd: “Non vogliono bene a Viterbo. Dopo l’eredità che ci hanno lasciato, dovrebbero almeno avere la buona creanza di fare proposte costruttive e condivise, che non stanno arrivando. Io ho vissuto in opposizione a lungo e ricordo il lavoro svolto nell’elaborare mozioni e progetti alternativi, quando le cose non ci piacevano. Loro, invece, non hanno prodotto nemmeno un ordine del giorno”.

La minoranza consiliare sale sull'Aventino

E pensare che, in estate, la situazione avrebbe potuto essere diversa: “A luglio avevamo aperto alla possibilità di accogliere gli emendamenti dell’opposizione, mettendo sul piatto 200 mila euro per condividere le loro proposte, e loro hanno rispedito tutto al mittente. Ora si lamentano se bocciamo i loro emendamenti”.

Opposizione all'attacco: "Sono dilettanti, sull'appalto rifiuti ricorreremo alla Corte dei Conti”

