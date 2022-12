Viterbo, al via l'8 dicembre le iniziative di Natale promosse dalla Camera di commercio

06 dicembre 2022 a

a

a

Prenderanno il via l’8 dicembre le numerose iniziative natalizie promosse a Viterbo dalla Camera di Commercio e dalla sua Azienda speciale Centro Italia in collaborazione con il Comune nell’ambito del progetto “Turismo e Cultura” e delle attività cofinanziate da Unioncamere Lazio. A Viterbo una installazione permanente illuminerà il palazzo storico sede della Camera di Commercio accogliendo i visitatori in arrivo in città insieme a musica in filodiffusione, mentre un allestimento natalizio a tema boreale con igloo ed orsi polari animerà piazza Giuseppe Verdi.

Mercatini e spettacoli natalizi dall'8 dicembre a Fabrica di Roma

Dalla vista e udito all’olfatto e al gusto, accompagnati da Slow Food Viterbo e Tuscia, con i laboratori di educazione alimentare ed artistici per bambini, mentre gli adulti potranno partecipare ai numerosi show cooking realizzati presso l’ex Chiesa degli Almadiani in Piazza Martiri d’Ungheria. Un programma ricco che valorizzerà le eccellenze enogastronomiche della Tuscia e le professionalità del mondo della ristorazione e dell’ospitalità del territorio.

Giovedì l'inaugurazione del villaggio di Natale

Da sottolineare l’attenzione che verrà prestata ai temi del recupero degli alimenti, in linea con la congiuntura attuale e con gli obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, al fine di proporre una vera e propria festività antispreco grazie ai consigli dei cuochi dell’alleanza Slow Food che guideranno i partecipanti nel riutilizzo creativo degli avanzi delle feste o del cenone.

Natale tra cultura, divertimento e tradizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.