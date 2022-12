Viterbo, Civita Castellana parco intitolato a Sergio Caprari il pugile che conquistò la ribalta mondiale

Alfredo Parroccini 06 dicembre 2022 a

Al campione civitonico di pugilato Sergio Caprari è stato intitolato il parco di via Rio Maggiore adiacente il palazzetto dello sport Pino Smargiassi. Presenti all’importante cerimonia, che è iniziata con la benedizione della targa ad opera di don Ampelio, oltre alle autorità civili, militari e religiose, il sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, l’assessore allo Sport Giovanna Fortuna, Francesco Alessandrini della società Pugilato Civita Castellana, Giovanni De Carolis i cui allievi hanno effettuato uno stage sul ring,Ugo Baldi delegato Coni, Roberto Caprari, figlio di Sergio, e sua figlia Liò.

“Oggi siamo qui per celebrare il valore del ricordo - ha dichiarato il sindaco Luca Giampieri nel suo discorso -, per tributare il giusto riconoscimento a un campione figlio della nostra terra che, di umili origini e con pochi mezzi, solo con la forza del suo talento conquistò i più grandi palcoscenici della boxe mondiale, battendo diversi campioni anche più accreditati di lui ed entrando di diritto nella storia del pugilato. Sergio Caprari, nato l’11 luglio del 1932 a Civita Castellana, è, infatti, stato uno dei più forti pesi piuma di sempre ma la sua grandezza e il suo esempio non sono noti ai più giovani, anche perché una volta appeso i guantoni al chiodo fece una vita molto discreta e ritirata nella sua terra di origine con vista sul Soratte”.

“Sergio - ha aggiunto Giampieri -, era un giovane appartenente a una famiglia povera di un piccolo paese di provincia, ma arrivò a disputare la sfida per il titolo mondiale dall’altra parte del pianeta nel 1961, portando alla ribalta il nome di Civita Castellana, che allora non era ancora così conosciuta per le sue meravigliose ceramiche. La sua straordinaria carriera terminò nel 1961 con 52 vittorie, di cui 20 per ko,4 sconfitte e due pari. Intitoliamo a Sergio Caprari questo parco perché è giusto tramandare la sua storia soprattutto ai giovani, perché è giusto celebrare il ricordo e l’esempio di un grande uomo e atleta che ha coltivato con la costanza e l’impegno quotidiani il suo straordinario talento. Questo il messaggio che la vita e i successi di Sergio Caprari ci hanno lasciato in eredità, questo il messaggio che il Comune di Civita Castellana vuole trasmettere a tutti voi celebrandolo qui oggi”.

Roberto Caprari, nel ricordare la figura del padre, con commozione e con gioia, ha ringraziato “tutti coloro che si sono adoperati per questa intitolazione, in primis il consigliere comunale Simone Brunelli, l’amministrazione comunale e tanti amici miei e di mio padre”.

