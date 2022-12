Viterbo, Natale tra cultura, divertimento e tradizione. Il programma degli eventi

B. M. 06 dicembre 2022 a

Cultura, divertimento e tradizione: sarà questo, in sintesi, il Natale che i viterbesi potranno vivere da giovedì all’8 gennaio. Il cartellone è stato illustrato ieri mattina, 5 dicembre, in Comune. Cultura in primo piano, come detto, con la mostra su Michelangelo e Sebastiano, in corso al Polo Museale dei Priori fino al 15 gennaio e la mostra sui falsi storici, in programma nello spazio Carivit fino al 20 febbraio (clicca qui per il programma completo),

Di particolare interesse, nell’ottica delle tradizioni e della loro riscoperta, Vetrine in mostra: viaggio nella storia della città, in programma dal 10 dicembre. E ancora, i laboratori di educazione alimentare che si svolgeranno nella chiesa degli Almadiani da giovedì a domenica. Evento centrale, e non potrebbe essere altrimenti, il Christmas Village che accoglierà i visitatori a San Pellegrino fino al 6 gennaio. Due le mostre di presepi che apriranno i battenti giovedì: a Sant’Andrea e alla Quercia. Sempre giovedì, 8 dicembre, giorno in cui si entra nel vivo delle festività natalizie, prenderà il via l’allestimento delle fontane di Pianoscarano e San Faustino, della scalinata e del sagrato della basilica alla Quercia e dell’albero di Natale al Sacro Cuore. Lo stesso avverrà, sempre a partire da giovedì, nelle frazioni, con gli appuntamenti organizzati dalle Pro loco.

A Viterbo la festa entrerà nel vivo alle ore 18 con l’accensione dell’albero in piazza del Plebiscito, accompagnata dal concerto di Francesca Mencaroni Jazz Quartet. Alle 16 e alle 19 ancora musica, al Teatro San Leonardo, con Melodisney.

Venerdì sarà all’insegna della cultura con il Vernissage di Tuscia in fiore in piazza della Rocca. Domenica è in calendario la visita guidata ai complessi e alla chiese della Trinità, di San Faustino e San Francesco. A seguire pranzo solidale.

Il 14 dicembre sarà di scena la lirica con la rappresentazione della Tosca, alle ore 18, al Teatro Unione, mentre il 15, sempre all’Unione, sarà di scena il Teatro sociale. Alle 18, in piazza San Lorenzo, spazio alla musica con la banda Musichiamo. Sempre il 15 dicembre, San Faustino ospiterà “Christmas legends”: come sono nati i capolavori del Natale. Il giorno successivo le vie del centro vedranno esibirsi il Teatro Valmisa.

Dal 16 dicembre al 15 gennaio protagonisti saranno i giovani, ospiti del Museo Civico, con “Sonic art”. Nel segno della tradizione, torna il Natale del minifacchino, in programma il 18 dicembre alle ore 16 all’Unione. Nello stesso giorno, alle ore 18, protagonista Babbo Natale in persona con La notte dei regali. L’anno finirà con eventi sia in città che nelle frazioni, mentre l’anno nuovo si aprirà con il trekking urbano. Il primo gennaio, alle ore 17, al Teatro Unione ci sarà un omaggio a Morricone. Gli eventi si concluderanno l’8 gennaio con lo spettacolo Un Natale tira l’altro, in programma alle ore 18 al Teatro San Leonardo.



