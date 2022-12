Viterbo, turismo. Promozione Francigena in vista del Giubileo: 26 associazioni in campo

06 dicembre 2022 a

Ventisei associazioni uniscono le forze per valorizzare la Via Francigena in vista del Giubileo del 2025. La rete è sorta nel corso di un primo workshop dedicato alla strada dei pellegrini che si è svolto nella sala d’Ercole di Palazzo dei Priori il 2 dicembre scorso.

L’obiettivo è mettere a punto una strategia comune, sotto la guida dell’amministrazione comunale, per preparare Viterbo all’importante appuntamento: un evento religioso ma anche una grande opportunità turistica.

“In cammino per la via Francigena… ..dove siamo arrivati e dove vogliamo andare”: questo il titolo del workshop. All’invito dell’amministrazione hanno risposto, come detto, ben 26 associazioni del territorio.

Il tema è stato introdotto dall’assessore allo Sviluppo economico e al turismo Silvio Franco, coadiuvato dalla consigliera delegata alla Via Francigena Alessandra Croci. Ha coordinato i lavori il consigliere delegato al benessere animale Francesco Buzzi.

La sindaca Chiara Frontini ha sottolineato in apertura l’importanza del “credere” in un progetto comune ed ha premiato con un gagliardetto Asia Tancredi, autrice di un’importante tesi sperimentale sulla Via Francigena.

L’assessore Franco ha sottolineato l’importanza di avere una strategia comune, soprattutto con una visione verso l’ormai prossimo Giubileo.

Da parte sua, la consigliera Alessandra Croci ha sottolineato l’importanza di un tavolo permanente, coordinato dal Comune e aperto al confronto tra gli operatori che saranno chiamati “a programmare in modo efficace, efficiente, pratico e non ideologico tutte le azioni da intraprendere”.

