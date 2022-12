Viterbo, villaggio di Natale a Capranica. Giovedì 8 dicembre l'inaugurazione

06 dicembre 2022 a

Anche quest’anno torna il Villaggio di Natale in miniatura a Capranica, realizzato dal consigliere comunale Francesco Virgili in via Valle Santi 3. L’inaugurazione avverrà giovedì 8 dicembre 2022 alle ore 16.30.

Il villaggio di natale in miniatura, a ingresso gratuito, è visitabile tutti i sabati e le domeniche, fino al 10 gennaio 2023, con orario 10-12 e 16-19.

A realizzarlo è il consigliere comunale Francesco Virgili, del Gruppo “Per migliorare Capranica”, soprannominato “Mister Lemax” per l’ampiezza della sua collezione. Infatti, tra gli appassionati italiani è famoso per possedere molti pezzi della nota ditta Lemax.

“Quest’anno ho ampliato ulteriormente l’allestimento – dichiara Virgili – tra gli altri ho aggiunto quattro nuovi trenini elettrici prodotti dalla casa americana Lionel. Ringrazio gli amici che mi hanno dato una mano: Roberto Mazzolini, Claudio Concordia, Graziella Platti, Luigi Iaculli, Manuela Meloni e Massimo Barbarani. Un grazie particolare a mia moglie Maria Giuseppina, che è sempre al mio fianco e alla poetessa Rita Giorgi che ha composto una bellissima poesia".

"Il Villaggio di Natale in miniatura è una magia che vale la pena di visitare – conclude il consigliere comunale Virgili – un luogo incantato per i bambini che, assieme ai genitori e ai nonni, possono vivere in letizia il Santo Natale.”

