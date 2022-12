Viterbo, scuola. Via libera al dimensionamento, tutte le novità

Massimiliano Conti 06 dicembre 2022 a

Via libera all’accorpamento dei licei di Nepi al Meucci di Ronciglione e al distacco da quest’ultimo della sede di Bassano. Ieri mattina il consiglio provinciale ha approvato a maggioranza la proposta di dimensionamento scolastico. Unici contrari i consiglieri di Fratelli d’Italia, Antonio Porri e Luca Giampieri, il cui emendamento - in cui si chiedeva di mantenere lo status quo - è stato respinto.

Vita: "Fu lo stesso Mengoni a proporre di aggregare al Meucci i licei di Nepi”

L’ultima parola spetta ora alla Regione Lazio, che dovrà esprimersi entro la fine dell’anno. I pareri contrari dei consigli di istituto e dei collegi dei docenti del Midossi e del Meucci, quello dei sindacati in sede di osservatorio provinciale sul dimensionamento, nonché l’appello lanciato dal sindaco di Ronciglione Mario Mengoni non hanno sortito effetto: la maggioranza rossoblu di Palazzo Gentili ha votato come un sol uomo la proposta, che vedeva tra i primi sponsor il primo cittadino di Nepi Franco Vita e quello di Bassano Romano Emanuele Maggi.

Crollo della popolazione scolastica, in due anni 1.300 bambini in meno

Quest’ultimo - forte dei circa 928 studenti del Buratti (liceo linguistico, liceo delle scienze umane e istituto tecnico tecnologico) e di iscrizioni in costante crescita nonostante il calo demografico - già dallo scorso anno aveva chiesto l’autonomia ma aveva poi dovuto soprassedere a causa della sollevazione del personale del Meucci. Stavolta, complice l’assist offertogli da Vita, l’operazione è andata in porto, salvo lo stop da parte della Regione. Il piano di dimensionamento votato prevede anche altri provvedimenti: l’attivazione di un indirizzo Ospitalità all’istituto Fratelli Agosti di Bagnoregio, di un indirizzo Automazione al Midossi di Civita Castellana e di un Liceo scientifico sportivo internazionale a Vetralla.

Ruffini e Buratti restano le scuole migliori della provincia

