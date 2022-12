Viterbo, appalto rifiuti. Opposizione all'attacco: "Dilettanti, ci rivolgeremo alla Corte dei conti"

Mattia Ugolini 06 dicembre 2022 a

FdI, Lega e Pd fanno la guerra a Chiara Frontini: “Diserteremo il Consiglio, incontreremo il prefetto ed andremo alla Corte dei Conti per l’appalto rifiuti”. Ieri la minoranza, in una conferenza stampa congiunta, ha annunciato di voler aprire una stagione di opposizione dura contro la maggioranza. Uno strappo irreversibile causato dalla stessa amministrazione Frontini: “Vogliono chiuderci la bocca ma loro sono dei dilettanti, non noi. La goccia che ha fatto traboccare il vaso - spiega Laura Allegrini di FdI - è stato l’ultimo consiglio straordinario, in cui la maggioranza non si è presentata”.

La minoranza: "Assessori privati di ogni potere, Frontini fa tutto da sola"

Per oggi, martedì 6 dicembre, poi, è stato convocato un unico consiglio straordinario, unificando le quattro richieste pervenute dall’opposizione: “Questa cosa ci ha infastiditi perché irrituale e, visti i temi, non si possono esaurire quattro argomenti in tre ore. Ci è sembrata una provocazione rispetto ai nostri diritti”.

Sempre Allegrini, poi, ha attaccato frontalmente la giunta: “Chiaramente siamo a casa Frontini, il metodo con cui viene gestito il Comune è casareccio. Sgarbi porta le sue mostre, Aronne porta in ufficio un suo collega di studio, Franco nel suo porta una stagista con una procedura non chiara, Antoniozzi è membro di una commissione in un premio di un’associazione che vince un bando pubblico e Angiani firma lo spostamento dei cani dal canile comunale ad uno privato. Non accetteremo queste non-regole e daremo battaglia”.

La minoranza consiliare sale sull'Aventino

