Viterbo, nuovo vescovo. Il prefetto Cananà riceve monsignor Piazza

Il prefetto Cananà ha ricevuto ieri mattina, 5 dicembre, la visita del nuovo vescovo di Viterbo monsignor Orazio Francesco Piazza. ll prefetto ha rinnovato al vescovo le congratulazioni per la “delicata missione a cui è stato chiamato in una terra, quella viterbese, che vanta una storia illustre e da sempre molto legata alle vicende pastorali della sua Diocesi”.

L’incontro è stata l’occasione per una prima disamina congiunta delle problematiche di comune interesse in ambito provinciale, con particolare riferimento ai 35 Comuni appartenenti alla Diocesi. Il vescovo e il prefetto hanno concordato sulla necessità di mantenere uno stretto rapporto tra la comunità e le istituzioni ecclesiastiche e civili.

Quella al prefetto è stata la seconda visita ufficiale di monsignor Orazio Francesco Piazza, dopo l’ingresso ufficiale in Diocesi avvenuto sabato pomeriggio, nel corso di una solenne cerimonia in Duomo. Cerimonia culminata con la consegna del pastorale dal suo predecessore, Lino Fumagalli. In quell’occasione il nuovo vescovo aveva incontrato le autorità presenti al suo insediamento.

