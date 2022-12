Viterbo, Ruffini e Buratti restano le scuole migliori della provincia

05 dicembre 2022 a

Il liceo Ruffini si conferma in assoluto la migliore scuola superiore della provincia di Viterbo. È la Fondazione Agnelli con la tradizionale indagine Eduscopio a incoronare anche quest’anno lo storico istituto di piazza Dante, che però rispetto al 2021 fa registrare un calo delle performance universitarie dei suoi diplomati.

Il Ruffini si piazza ovviamente sul podio dei licei scientifici, mentre sul fronte classico è l’altro tempio dell’istruzione viterbese, il Buratti, a dominare incontrastato. L’omonimo Buratti di Bassano Romano, che fa capo all’istituto superiore Meucci di Ronciglione, vince invece la classifica dei licei linguistici, mentre un’altra scuola storica di Viterbo, il Santa Rosa, svetta nel campo delle scienze umane (ex magistrale).

L’indagine come sempre ha preso in considerazione due criteri per stilare le graduatorie: il rendimento degli studenti durante il primo anno universitario e il tasso di occupazione registrato tra i diplomati di istituti tecnici e professionali. Per la nuova edizione sono stati analizzati i dati di 1.289.000 diplomati italiani di 7.700 scuole nell’arco di tre anni scolastici (2016/17, 2017/18, 2018/19), Si tratta quindi di studenti che hanno sostenuto la maturità prima della pandemia. L’indagine ha quindi misurato gli effetti del Covid19 sulla scuola italiana. In questo senso, la flessione nell’indice Fga - l’ indicatore sintetico che combina medie e percentuali di crediti acquisiti - registrata dal Ruffini è probabilmente da mettere in relazione proprio con il fattore pandemia.

Ma vediamo nel dettaglio le singole classifiche viterbesi. Il Buratti svetta tra i licei classici con un indice Fga di 73,59. Al secondo posto il Colasanti di Civita Castellana con 67,63, al terzo il Dalla Chiesa di Montefiascone con 66,3, al quarto il Cardarelli di Tarquinia con 53,62.

Tra gli indirizzi scientifici tradizionali, dietro il Ruffini ci sono il Dalla Chiesa di Montefiascone con un indice Fga pari a 73,43, il Meucci di Ronciglione (71,25) e il Leonardo da Vinci di Acquapendente (70,75). Seguono, distanziati, il Cardarelli di Tarquinia (66,18), il Besta di Orte (59,68), il Canonica di Vetralla (59,06), il Colasanti di Civita Castellana (58,69) e il Midossi di Nepi (51,67). Per quanto riguarda lo scientifico ad indirizzo scienze applicate, in testa c’è sempre il Ruffini con 76,08, seguito dal Meucci di Ronciglione (62,83). Il miglior linguistico della Tuscia è quello di Bassano Romano con un indice Fga pari a 61,92. Seguono il Buratti di Viterbo (57,59) e il Midossi di Nepi (54,3). Le scienze umane sono dominate dal Santa Rosa di Viterbo con Fga 51,1; seguono il Besta di Orte (50,51) e il Buratti di Bassano (42,25).

Per quanto riguarda l’indirizzo economico sociale in vetta c’è sempre il Santa Rosa seguito da Bassano. L’analogo indirizzo di Nepi è ancora troppo giovane per essere valutato. Il Paolo Savi di Viterbo – nonostante il calo di iscrizioni, che comunque riguarda in generale l’indirizzo di studi – è il migliore istituto tecnico economico (ragioneria), mentre tra gli istituti tecnici-tecnologici svetta il Leonardo da Vinci di Viterbo

