Viterbo, divelta ieri mattina la sbarra del passaggio a livello ferroviario presso la stazione di Porta Fiorentina. Probabilmente è stato un automezzo aurtarla e sono in corso indagini da parte della polizia per ricostruire quanto accaduto. Per capire come sia andata sono state messe al setaccio le immagini riprese dslle telecamere di videosorveglianza poste nei pressi del passaggio a livello.

