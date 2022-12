Viterbo: sbanda alla vista dei carabinieri, aveva cocaina in auto

04 dicembre 2022 a

I carabinieri di Viterbo hanno effettuato ieri un arresto per detenzione di stupefacenti.

I militari del nucleo operativo nella giornata di sabato “hanno concluso - fanno sapere in un comunicato - un’operazione di servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti nella giurisdizione, arrestando una pregiudicata quarantenne di Celleno”.

La donna è stata fermata all’uscita della superstrada di Bagnaia, e, spiegano i carabinieri, “dall’atteggiamento che aveva avuto (avendo sbandato pericolosamente alla vista della macchina dei carabinieri) aveva insospettito i militari che hanno quindi proceduto ad un controllo più approfondito”.

I sospetti si sono rivelati fondati, “dal momento che la stessa è stata sorpresa con 10 grammi di cocaina, quando sono poi andati nella su abitazione, i carabinieri hanno trovato un bilancino ed il materiale per il confezionamento delle dosi, “che verosimilmente avrebbe poi provveduto a spacciare”.

La donna è stata arrestata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria.



