Viterbo, mercatini e spettacoli natalizi dall'8 dicembre a Fabrica di Roma

Il Comune di Fabrica di Roma, in collaborazione con la Pro loco, sta organizzando numerosi eventi natalizi. Giovedi 8 dicembre, a partire dalle 16, si inizierà a Fabrica, in piazza Duomo, con l’accensione dell’albero. Il pomeriggio sarà allietato dai bambini della scuola d’infanzia “Caterina Comaschi” con i canti della tradizione natalizia. Sabato 10 dicembre a partire dalle 14.30 concerto dei “giovani violini natalizi” della scuola Dante Alighieri di Civita Castellana, e domenica 11 dicembre, dalle 10,30, sempre in piazza Duomo, sarà poi la volta dei mercatini di Natale con oltre 30 espositori, degustazioni di caldarroste e vin brulè, elfi, intrattenimenti e giochi per i più piccoli. Al Parco dei cedri di Faleri sabato 17 dicembre, a partire dalle 14.30 e domenica 18 dicembre, a partire dalle 10,30, il ritorno del Villaggio di Babbo Natale per entrare nel suo Ufficio Postale, giocare con gli Elfi, ascoltare i racconti della fata e, infine, incontrare Babbo Natale in persona. Sempre domenica, alle 7,15, per gli amanti dell’arte e della storia, da non perdere il “Natalis Solis 2022”, con l’apertura straordinaria dell’abbazia di Santa Maria in Falleri per assistere, al suo interno e nelle prime ore del mattino, al fascino unico dei giochi di luce solstiziali.

