Viterbo, scuole. Il retroscena rivelato da Vita: "Fu lo stesso Mengoni a proporre di aggregare al Meucci i licei di Nepi”

Massimiliano Conti 04 dicembre 2022 a

a

a

Era stato il sindaco di Ronciglione a prospettare un anno fa a Franco Vita la possibilità di aggregare al Meucci i licei di Nepi. A svelarlo è lo stesso Vita in una replica a Mengoni in cui difende le sue ragioni dagli attacchi subiti in questi giorni sul dimensionamento scolastico. L’ultimo dei quali, di questi attacchi, arriva da Fratelli d’Italia, stesso partito del sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri (parte maggiormente lesa in questa vicenda in quanto il linguistico e il liceo delle scienze umane di Nepi fanno capo all’istituto Midossi), che mette in guardia da decisioni che “peseranno gravemente su famiglie, studenti e lavoratori”.

Dimensionamento scolastico, la Provincia rinvia la decisione

Alla vigilia della seduta in cui il consiglio provinciale dovrà votare il piano, si fa dunque incandescente il clima politico intorno alla proposta di dimensionamento, la quale prevede – ricordiamo – l’aggregazione dei licei di Nepi al Meucci e la contestuale secessione da quest’ultimo degli istituti di Bassano Romano. Che anche all’interno della maggioranza di Palazzo Gentili i consiglieri non siano “tutti d’un sentimento” lo dimostra il rinvio a domani della pratica, inizialmente inserita all’ordine del giorno dell’assemblea di lunedì scorso. Peraltro rispetto a una settimana fa si è inserito un fattore nuovo e potenzialmente deflagrante: la legge di bilancio del governo che prevede, all’articolo 99, la perdita di autonomia di 700 istituti sul territorio nazionale, tutti quelli che non raggiungono la soglia dei 900-1000 alunni.

Donna nel cda dell'Unitus, nominata la professoressa Maddalena Vallozza

Soglia sotto la quale un domani potrebbero ritrovarsi, per effetto del calo demografico, sia il Midossi e il Meucci che il futuro istituto autonomo di Bassano. Di qui l’allarme lanciato su questo giornale dai rappresentanti sindacali del Meucci e dallo stesso sindaco di Ronciglione Mario Mengoni,

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 4 DICEMBRE (Edicola digitale)

x 1 / 7

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.