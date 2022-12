Viterbo, caporalato nei campi e braccianti sfruttati. Usb: "C'è tanto da scoprire"

Beatrice Masci 04 dicembre 2022 a

“Tre lunghi anni di indagini hanno portato a scoperchiare un sistema. Siamo soddisfatti, ma non è certo finita qui. I problemi legati allo sfruttamento dei braccianti agricoli ci sono ancora e sono tantissimi. Per quanto ci compete, noi andiamo avanti con le nostre denunce e con la tutele dei lavoratori che chiedono la nostra assistenza”. Elisa Bianchini, del sindacato Usb, esprime soddisfazione per le indagini dei carabinieri che hanno puntato l’attenzione sul lavoro nei campi.

Caporalato nei campi del litorale, sei indagati

“Il nostro sindacato - prosegue Bianchini - in questi anni ha assistito almeno 40 dipendenti dell’azienda agricola Camilli, accusata di sfruttamento del lavoro e per questo al centro di una indagine prima e di alcuni provvedimenti della Procura poi . Sappiamo perfettamente che ci sono, nel territorio che va da Castel d’Asso alla Tuscanese, situazioni simili, dove non è possibile, come sindacato, avvicinarsi neppure per fare un volantinaggio. Eppure, adesso, i dipendenti di Camilli sono rassicurati dal fatto che l’azienda non ha chiuso e loro non hanno perso il lavoro, possibilità che in passato ha frenato molti dipendenti a denunciare. Ora speriamo di riuscire a convocare un’assemblea dei lavoratori del comparto per dire loro di stare tranquilli, la denuncia non porta alla perdita del posto di lavoro”.

Agricoltura, la crisi penalizza i braccianti

Mentre le indagini proseguono, così come il lavoro del sindacato, l’azienda agricola Camilli si difende, respingendo tutte le accuse: “Nell’azienda agricola Camilli il rispetto delle persone, della legge e dell’etica del lavoro vengono posti da sempre al primo posto. Per questo, con spirito collaborativo nei confronti degli inquirenti, l’impresa di Castel d’Asso intende aiutare a far luce sulla vicenda che l’ha recentemente riguardata”. E’ quanto si legge in una nota diramata dalla società.

Lavoratori sfruttati nei campi. Usb: "E' la conferma che esiste il capolarato"

