Viterbo, finta direttrice delle Poste truffa coppia di anziani a Nepi. Denunciata

Il 25 settembre scorso una coppia di anziani residenti a Nepi era stata truffata da una sedicente direttrice delle Poste che, attraverso una telefonata al cellulare della donna, comunicava la giacenza di raccomandate urgenti indirizzate al nipote. Contestualmente, sull’utenza fissa dell’abitazione della coppia, era giunta una telefonata da un uomo che, spacciandosi proprio per il nipote, aveva riferito alla donna che si sarebbe recata da lei una dipendente delle poste per farsi consegnare soldi utili al ritiro delle raccomandate.

Poco dopo, in effetti, una donna si era presentata presso l’abitazione dei due anziani, che le avevano consegnato 250 euro e diversi monili in oro. Adesso, a distanza di due mesi, i carabinieri di Nepi sono riusciti a identificare la donna e a deferirla in stato di libertà per il reato di truffa: si tratta di una 46enne italiana nata e residente a Roma. Sono ancora in corso accertamenti per identificare i complici della donna, ma soprattutto per capire se si fosse resa responsabile di altre truffe nella zona. Episodi simili si sono infatti verificati a Tarquinia, Marta, Oriolo Romano e Soriano nel Cimino.

Proprio per aiutare gli anziani vittime di truffe, il Comune di Viterbo ha ottenuto un finanziamento di 16.381 euro, finalizzato alla realizzazione di campagne di tipo informativo e formativo, nonché ad attuare interventi di supporto, anche psicologico, alla popolazione anziana per scongiurare eventuali situazioni di rischio. Per ottenere il contributo il Comune aveva presentato una domanda al Fondo per la prevenzione e il contrasto delle “Truffe agli anziani 2022” del Ministero dell’Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza. I carabinieri, che sul tema delle truffe hanno organizzato molti incontri con gli anziani, nei centri ricreativi e nelle parrocchie, invitano i cittadini a fare la massima attenzione.

