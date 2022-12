Viterbo, truffa dei pacchi. Colpo da cinquemila euro con il trucco della finta consegna

M. C. 04 dicembre 2022 a

Natale si avvicina e arrivano i pacchi ma non sempre però sono regali. Alcuni sono vere e proprie truffe, come quelle messe a segno o sventate negli ultimi giorni a Viterbo. I carabinieri sarebbero sulle tracce di una vera e propria banda - forse di origini campane - che tenta di “fare la festa”, a volte riuscendoci, agli anziani, soprattutto quelli che vivono soli in casa. Di truffe del pacco sono piene le cronache italiane e il metodo è ormai collaudato: i ladri suonano al citofono di casa e si spacciano per un corriere che sta consegnando un pacco in contrassegno che dunque necessita di pagamento alla consegna.

Il sistema adottato dalla banda in questione il 30 novembre scorso a Viterbo è stato invece più sofisticato. Il colpo fortunatamente è andato a vuoto, al contrario di quello avvenuto il giorno precedente tra il Pilastro e il Riello che, secondo i pochissimi particolari emersi, avrebbe fruttato ai malviventi 5 mila euro e un certo quantitativo di gioielli e oro. In quella circostanza, sempre con la scusa del pacco da consegnare, i ladri sarebbero riusciti a farsi consegnare dalla vittima denaro cash; poi, non soddisfatti, hanno ripulito l’abitazione. Il giorno dopo i balordi - presumibilmente la stessa banda - sono entrati invece in azione per via telefonica. Un uomo ha chiamato un’anziana sul fisso di casa presentandosi come un corriere e sostenendo che doveva consegnare un pacco al nipote. A quel punto la donna ha chiesto all’interlocutore quale dei suoi nipoti fosse, fornendo lei stessa una serie di nomi. Il finto corriere ne ha fatto uno, probabilmente a caso. L’anziana allora, nutrendo qualche dubbio, ha chiesto all’uomo di contattare al cellulare suo figlio, ovvero il padre del presunto destinatario del pacco, che in quel momento si trovava con lei in casa. Il truffatore ha quindi contattato quest’ultimo presentandosi come un operatore di Poste italiane e invitandolo a recarsi nel più vicino ufficio, quello di via Ascenzi, per ritirare l’oggetto. I ladri avrebbero quindi approfittato della momentanea assenza del figlio per recarsi in casa dell’anziana e svaligiarla.

L’uomo però, un imprenditore abbastanza noto in città, non è caduto nel tranello. A insospettirlo è stata infatti la strana richiesta dell’interlocutore - che parlava con un accento campano - ovvero quella di lasciare aperta la conversazione al cellulare durante tutto il tragitto a piedi fino all’ufficio postale, dieci minuti circa. Lì il falso postino gli avrebbe fatto saltare la fila. L’imprenditore a quel punto ha mangiato la foglia e ha chiamato i carabinieri, che ora stanno indagando. Impossibile risalire però all’identità del chiamante dai tabulati telefonici. D’altra parte, quasi sempre chi compie questo genere di truffe usa delle sim intestate a soggetti di comodo, spesso spiantati, dietro pagamento di pochi euro.



