Viterbo, viaggio della memoria nei luoghi della Shoah fino al rettorato Unitus

Si terrà oggi 4 dicembre l’iniziativa “Percorsi della memoria”, una visita guidata ai luoghi viterbesi della Shoah. L’evento è patrocinato dal Comune di Viterbo e dall’Unitus, che ora ha una sede proprio nell’ex carcere di Santa Maria in Gradi. Gli esperti Luca Bruzziches e Giovanna Pontesilli guideranno i visitatori presso alcuni dei posti simbolo della persecuzione nazista: il percorso partirà dal parco Chiara Lubich, il giardino di Porta della Verità, e terminerà nel polo universitario. Attraverso foto, documenti cartacei e storie, sarà possibile rivivere le atroci vicende degli ebrei viterbesi, prelevati dalle loro case e deportati nei lager. In via della Verità, come testimonianza, ci sono tre pietre d’inciampo dedicate ad Angelo Di Porto, a Vittorio Emanuele e Letizia Anticoli.

La famiglia, una delle poche di origini ebraiche nel capoluogo, purtroppo, non tornerà mai più dai lager nazisti. Pontesilli ha voluto anche spiegare la storia di un particolare luogo della città: “Santa Maria in Gradi, dove ora c’è l’Unitus, da fine ‘800 fino al 1993 è stato un carcere e lì vennero detenuti gli ebrei viterbesi dal dicembre 1943 al marzo 1944, prima di essere portati a Fossoli e deportati nei vari campi di concentramento. Con una classe del liceo di scienze umane, abbiamo fatto un sopralluogo all’interno dei depositi librari del polo umanistico sociale. E’ un tema che non può non coinvolgere. Ho letto molto, nella nostra biblioteca abbiamo la fortuna di avere Amelia Rosselli, figlia di Carlo Rosselli, poetessa. Una biografia, la sua, toccata dalla minaccia della persecuzione. Quando ho cominciato a portare i visitatori nelle ex celle, attraversando i chiostri, ho notato che c’è una lapide che ricorda gli ebrei viterbesi. Con certa sorpresa ho capito che questi luoghi fossero sconosciuti, i viterbesi hanno l’idea di un luogo da rifiutare perché ricorda il carcere, soprattutto alle vecchie generazioni. Uniremo al percorso la storia del complesso di Gradi, ora diventato sede Unitus”.

La visita guidata partirà da porta della Verità alle ore 9 e si concluderà nel complesso di Santa Maria in Gradi. E’ anche prevista una seconda visita alle 15. Luca Bruzziches, organizzatore, ha comunicato il sold out dell’evento: “La richiesta di partecipazione è stata ampia, in due giorni abbiamo esaurito i posti. Speriamo di replicarla col benestare dell’Unitus, che aprirà appositamente i suoi spazi di domenica. In caso di pioggia, ci vedremo direttamente presso la sala conferenze”. Forte del successo ottenuto, l’assessore Alfonso Antoniozzi ha detto che l’iniziativa, presto, si ripeterà. Magari proprio il prossimo 27 gennaio, giorno della Memoria.

