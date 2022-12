Viterbo, maltempo. Buche e pioggia, un calvario: a ogni auto schizzi di fango

Beatrice Masci 04 dicembre 2022 a

a

a

Turismo lento e pioggia: a Viterbo è un binomio da bollino nero. Da una parte la città che cerca di auto-promuoversi e accreditarsi come capitale della Via Francigena, non fosse altro che per gli ultimi cento chilometri che la separano da Roma, approdo, ogni anno, di migliaia di pellegrini che attraversano la città dei papi per arrivare, appunto, a Roma. Ma c’è un periodo dell’anno nel quale i pellegrini si sentono tutti d’un sentimento con i pedoni. Si tratta del periodo delle piogge. In quei giorni - ieri 3 nobembre era uno di quelli - la città diventa nemica giurata, complice le buche, dei pedoni, sia che viaggino con uno zaino in spalla, oppure che di muovano armati solo di impermeabile e ombrello.

Nocciole, produzione giù del 40%. “Pesano clima e costi energetici”

Via della Palazzina, principale arteria di accesso al centro, quando piove si trasforma in un fiume in piena, scarsamente avvertito dagli automobilisti, presi come sono a guadagnare metro dopo metro la loro destinazione finale a passo di lumaca. Ma i pedoni sì che lo percepiscono come fiume in piena, visto che ogni buca attraversata da un’auto diventa sporco, fango, polvere e terra che finisce addosso a chi, magari animato da un sano ambientalismo, decide di mollare l’auto in garage e camminare a piedi. Se il marciapiede sul lato opposto a Pratogiardino è abbastanza sicuro, a parte le buche proprie del medesimo, percorrere via della Palazzina a piedi, servendosi del marciapiede situato proprio sotto al muro del parco, è un vero atto di coraggio.

Video su questo argomento Vento spazza via impalcatura di un cantiere superbonus. Paura in via Cuzzoli

Una volta superata la via, si accede in piazza della Rocca, si ammira la piazza e si rischia però di finire dentro la buca d’acqua che si forma subito dopo l’arco per il passaggio pedonale, situato a ridosso dell’area taxi. In piazza della Rocca, davanti alla monumentale fontana, occhio a dove si mettono i piedi perché ci sono assenze di sampietrini che creano buche più o meno grandi.

SERVIZIO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 4 DICEMBRE (Edicola digitale)

x 1 / 8

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.