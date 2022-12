Viterbo, elezioni regionali. La giostra delle candidature entra nel vivo. Tutti i nomi

04 dicembre 2022 a

a

a

Da Antonella Sberna in lizza per FdI, così come il marito Daniele Sabatini, ad Enrico Panunzi (Pd), che, dopo aver fatto credere che si sarebbe tirato indietro, adesso sembra invece intenzionato a candidarsi per la terza volta. Sono le ultime notizie di radio-elezioni-regionali, un appuntamento che in provincia di Viterbo segnerà senz’altro il destino di vari personaggi.

Palazzo Gentili, niente opposizione almeno fino all'autunno del 2023

Una premessa: sulla base dei risultati delle elezioni politiche, in realtà l’unico partito che può concretamente sperare di essere rappresentato alla Pisana al momento è proprio Fratelli d’Italia. Ciò non toglie, tuttavia, per gli esponenti delle altre forze, la necessità di esserci o per dinamiche interne, o per rientrare in gioco in fase di spartizione delle cariche di sottogoverno. FdI ad ogni modo con sicurezza conquisterà un consigliere ed è altamente probabile che se ne vedrà attribuire anche un secondo nell’ipotesi, più che realistica, che il centrodestra conquisti la presidenza dell’ente. In questo scenario, dato che la Tuscia in base alla legge elettorale non potrà ottenere più di due seggi, tutti gli altri partiti, da destra a sinistra, resterebbero a bocca asciutta.

Durigon: “Pochi giorni e avremo il candidato”

In pole position per le candidature in quota Meloni ci sono Daniele Sabatini o la moglie Antonella Sberna, a cui si deve la tenuta del partito alle comunali. Inoltre, un posto andrà al coordinatore provinciale, Massimo Giampieri. Fuori gioco Gianluca Grancini, che però potrebbe rientrare in Consiglio comunale se Sberna fosse eletta. In grande difficoltà Lega e Forza Italia, costrette a disputare una vera corsa a vuoto. Da notare poi che sullo sfondo di tutti questi movimenti assumeranno una certa importanza le mosse del sindaco di Tarquinia, Alessandro Giulivi, che, abbandonata la Lega, sta guardando a Fratelli d’Italia. Per quanto riguarda FI, potrebbe candidarsi Giulio Marini, mentre sembra archiviata la discesa in campo sotto le bandiere azzurre del presidente della Provincia, Alessandro Romoli, che potrebbe entrare però nella lista della Lega qualora il coordinatore regionale, Claudio Durigon, riuscisse a garantire al Viterbese un assessorato esterno. In questo caso, il sindaco di Bassano in Teverina dovrà vedersela con la concorrenza del sindaco di Tuscania, Fabio Bartolacci, che alla Lega è passato prima di lui. Di certo, Romoli è in una situazione delicata: sa che dopo le regionali sarà quasi sicuramente costretto a lasciare Palazzo Gentili venendo infatti meno il patto con Civita Castellana che gli ha garantito in questi mesi una navigazione tranquilla a fronte dell’impegno preso da Forza Italia a sostenere lo stesso Comune civitonico.

Durigon: “Pochi giorni e avremo il candidato”

Nel centrosinistra tengono banco le disavventure del Pd, che nei giorni scorsi ha tenuto una riunione carbonara alle terme con Alessio D’Amato. Si è saputo che l’appuntamento è servito ad ufficializzare la candidatura dell’assessora Alessandra Troncarelli e a chiedere al candidato presidente in pectore la terza candidatura per Enrico Panunzi. Secondo il clichè andato in scena alle politiche, gli uomini del consigliere uscente hanno sostenuto che l’impegno di Panunzi sarebbe fondamentale per salvare le sorti del partito nella Tuscia.

ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI VITERBO DEL 4 DICEMBRE (Edicola digitale)

Elezioni regionali, chance per pochi. Muta la mappa del potere politico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.