Viterbo, agricoltura. Il biodistretto dice no all'espianto degli ulivi

03 dicembre 2022 a

a

a

Mercoledì 7 dicembre alle 10:30 si terrà presso il dipartimento Dafne la conferenza stampa indetta dal Biodistretto della via Amerina e delle Forre che ha al centro la preservazione della biodiversità e il dissenso profondo e radicale all’espianto degli ulivi e alla sostituzione di questi con le nocciole.

Biodistretto della Via Amerina in vetrina al TTG Travel Experience di Rimini

“Cancellare gli ulivi dal nostro territorio, trasformare le nostre terre in una monocultura è una scelta grave ed irresponsabile dicono gli organizzatori dell’evento. L’ulivo è il simbolo più prezioso della nostra biodiversità. È una pianta antica che dà molto e chiede poco, è un patrimonio economico, una ricchezza e una bellezza straordinaria dei nostri paesaggi, è sempre stato sin dai tempi antichi un investimento sul futuro”.

Domani e domenica Slow food village a Valle Faul

Malgrado gli appelli di tanti a cominciare dalla Soprintendenza, sull’altare degli interessi particolari di pochi, è continuata e continua l’espianto degli ulivi. Il Biodistretto della via Amerina e delle Forre chiede alle autorità politiche, istituzionali e alla società civile di fermare questa distruzione irresponsabile di un “bene comune” dei nostri territori. Interverranno Danilo Monarca direttore del dipartimento Dafne, Roberto Mancinelli professore ed agroecologo, Famiano Crucianelli presidente Biodistretto della Via Amerina e delle Forre, Paolo Piacentini esperto nazionale di cammini e turismo lento.

Biologica e sociale, l'agricoltura del futuro allo Slow Food Village di Viterbo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.