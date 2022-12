Viterbo, ponte dell'Immacolata insieme all'arte di Michelangelo

03 dicembre 2022 a

In occasione del ponte dell’Immacolata, Archeoares organizza le prime visite guidate alla mostra su Michelangelo attualmente allestita al Museo dei Portici di Viterbo, prodotta e organizzata dal Comune di Viterbo e associazione MetaMorfosi.

La mostra “Michelangelo e la Cappella Sistina. I disegni di Casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo” nasce da un’idea dell’assessore alla Bellezza della Città di Viterbo ed è curata dalla Fondazione Casa Buonarroti di Firenze.

Michelangelo e Sebastiano, magnifico sodalizio

Durante le visite organizzate per i giorni 8, 9, 10 e 11 dicembre, i visitatori saranno guidati nel nuovo allestimento delle sale del Museo dei Portici (sede distaccata del Museo Civico in Piazza del Plebiscito) alla scoperta del profondo rapporto di stima e collaborazione tra il genio di Michelangelo e quello di Sebastiano del Piombo.

Le visite si svolgeranno in specifici orari per ciascun giorno del ponte, di seguito elencati: iovedì 8 dicembre alle ore 16, venerdì 9 dicembre alle ore 11, sabato 10 dicembre alle ore 11, domenica 11 dicembre alle ore 11.

Le visite guidate al Museo dei Portici nei suddetti giorni e orari partiranno al raggiungimento delle 20 prenotazioni ed è pertanto obbligatorio riservare il proprio posto a uno dei seguenti contatti: email [email protected] Telefono +39 389 474 6204

Il costo della visita è di 15 euro. Sarà possibile effettuare il pagamento presso la biglietteria del Museo dei Portici (prima porta a destra entrando nel cortile del Palazzo dei Priori).

