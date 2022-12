Viterbo, Vittorio Sgarbi in rete le bellezze della città

03 dicembre 2022 a

Mettere in rete il patrimonio di Viterbo per amplificarne le potenzialità e generare un legame tra le iniziative e i viterbesi. Sulla base di questa visione l’assessorato alla Bellezza, guidato dal sottosegretario di Stato per la Cultura, Vittorio Sgarbi, lancia l’iniziativa “Condividi la bellezza” che fonderà insieme tutte le attività poste in essere sin dalle prime settimane del suo insediamento. Con soli 7 euro, i cittadini di Viterbo potranno visitare le opere di Michelangelo e Sebastiano del Piombo, in mostra al museo dei Portici fino al 15 gennaio, la nuova esposizione – voluta dall’assessore Sgarbi e resa possibile dalla Fondazione Pallavicino di Genova, con la collaborazione di Carramusa Group - che verrà inaugurata domani “Fakes. Il falso nell’arte da Annio a Omero”.

Inoltre, partecipando a una delle serate del Festival della Tuscia – prenotandosi all’indirizzo [email protected] - anche queste a ingresso gratuito – avrà diritto, pagando il solo costo del biglietto d’entrata alla mostra del museo dei Portici, a una visita guidata gratuita, condotta da Archeoares (nei giorni 16/17/18 dicembre in due fasce orarie: 11.30 e 16.30) ai disegni di Michelangelo Buonarroti e alle pale di Sebastiano del Piombo in esposizione, usufruendo, inoltre, dell’entrata libera a “Fakes. Il falso nell’arte da Annio a Omero”.

Del Festival della Tuscia in questi giorni sta parlando la stampa nazionale, da Repubblica, ad Ansa e Adnkronos, fino alla Rai e che sta già segnando il tutto esaurito in alcune tappe - seppur nella sua edizione di anteprima “ridotta”, in previsione della più estesa del prossimo anno, con nomi di rilevanza nazionale e internazionale della musica classica, tra i quali Beatrice Rana, pianista italiana nota e apprezzata in tutto il mondo. Una cifra a dir poco simbolica per un’offerta culturale di rilevanza nazionale. Unire per uscire dalla logica degli eventi, per condividere la bellezza, contribuendo alla crescita della società e alla grandezza di Viterbo.

