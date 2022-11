Viterbo, morto a 36 anni in casa dell'amico a Tarquinia. La Procura dispone l'autopsia

01 dicembre 2022 a

Dramma ieri mattina, 30 novembre, a Tarquinia. Un 36enne del posto, Daniele Rotatori, è stato trovato morto in casa di un suo amico.

Sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione, proprio l’amico a trovarlo senza vita nel letto. Si è reso conto che il 36enne era privo di coscienza quando è andato a svegliarlo ieri mattina. Ha chiamato subito i soccorsi ma per lui non c’è stato nulla da fare.

Inutili tutte le manovre di rianimazione: il cuore dell’uomo aveva già cessato di battere e ai sanitari non è rimasto altro che constatare il decesso.

Era, secondo il medico legale, già morto da qualche ora. Un malore sul quale tuttavia bisognerà fare luce

Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri per i rilievi del caso. Non c’erano segni di violenza e Rotatori si trovava dentro il letto. Insomma un decesso che è arrivato nel sonno apparentemente. I carabinieri tuttavia hanno sequestrato lo zaino e raccolto la testimonianza dell’amico per cercare di ricostruire le ultime ore in vita del 36enne. Da quello che sembra erano stati insieme in casa e nulla sembrava poter presagire il peggio.

La Procura della Repubblica di Civitavecchia ha disposto comunque l’autopsia. La polizia mortuaria porterà le spoglie dell’uomo al Verano dove si effettuerà l’esame autoptico che cercherà di fare luce sulle cause che hanno portato al decesso del giovane.

