Viterbo, Achilli: “Neppure un euro di contributo per lo sport”

01 dicembre 2022 a

“Nessun contributo per lo sport, ma la maggioranza imbosca 22 mila euro nella segreteria del sindaco”. Lo afferma il consigliere comunale Matteo Achilli denunciando la bocciatura - “avvenuta nel silenzio più totale della squadra di governo” spiega - dell’emendamento di 30 mila euro per lo sport.

“In questo modo - evidenzia - la giunta Frontini volta le spalle alle tante società sportive che si prendono cura del benessere personale e delle attività ricreative di tanti bambini e giovani della città. Nel frattempo, la maggioranza imbosca 22 mila euro nei capitoli nella disponibilità del sindaco per non meglio precisate attività. Che si tratti di sottrarre risorse agli avvisi pubblici per fare attività ad personam?"

"Sarebbe un segnale di scarsa trasparenza e di mancanza di rispetto verso le associazioni sportive che da anni partecipano al bando per lo sport presentando sempre iniziative dal grande valore sportivo e sociale. In ben due occasioni di bilancio, a luglio e due giorni fa - spiega Achilli - il sindaco e la sua squadra, silenziosa e ubbidiente, non hanno investito un euro nel settore sportivo e questo, forse, rappresenta già un record del quale non andare fieri. Sembrano ormai solo sbiaditi ricordi gli slogan della campagna elettorale, ivi compreso il noto evento di prato Giardino sullo sport, con cui si fingeva di dare alle associazioni sportive una visione e una prospettiva. Un bluff bello e buono e ora alle realtà sportive locali la maggioranza Frontini ha presentato il conto. L’emendamento presentato dall’opposizione non avrebbe certamente risolto tutti i problemi ma avrebbe garantito un minimo di ossigeno alle tante realtà no-profit nell’ambito sportivo che fanno sacrifici”.

