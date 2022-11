Viterbo, palazzo papale illuminato di blu per la lotta contro il Cancro

01 dicembre 2022 a

a

a

Ieri sera, 30 novembre, Palazzo dei papi si è illuminato di un intenso blu pervinca, in segno di adesione all’iniziativa promossa dall'organizzazione internazionale My Gut Feeling - Stomach cancer foundation of Canada. A darne notizia è la sindaca Chiara Frontini, che spiega: “Palazzo dei papi illuminato come tanti altri monumenti delle altre città che come Viterbo hanno aderito a questa importante campagna di sensibilizzazione. Una campagna a supporto delle persone che combattono o hanno combattuto con il cancro allo stomaco, delle loro famiglie e degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano per curare i loro pazienti e per cercare di sconfiggere questa grave patologia”. L’assessore Patrizia Notaristefano ringrazia l’associazione Beato Domenico Barberi della Madre di Dio che in previsione di questa giornata ha richiesto al Comune l’illuminazione di un monumento significativo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.