Viterbo, incidente a Tarquinia. Scooter si scontra con auto: feriti due fratelli

30 novembre 2022 a

a

a

Brutto incidente ieri mattina, 29 novembre, intorno a mezzogiorno nella zona dell’Acquetta. Per cause che sono ancora da accertare lungo la strada della località è avvenuto uno scontro che ha coinvolto due autovetture e uno scooter. Ad avere la peggio son stati proprio i passeggeri che erano in sella al ciclomotore. Si tratta di due fratelli di Vetralla, di 32 e 29 anni, che gestiscono un’attività commerciale nella zona del Lido.

Auto fuori strada sulla Teverina: 2 feriti

Hanno riportato entrambi delle serie contusioni. E’ andata peggio al più giovane che, da quello che si è appreso, avrebbe riportato delle gravi ferite che hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza del 118 atterrata in un campo poco lontano. E’ stato trasportato al Policlinico Gemelli di Roma. è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Frontale a Fontevivola. Quattro feriti, uno è grave. C'è anche un minorenne

Leggermente meglio il fratello che è stato invece trasferito in ambulanza a Tarquinia. Sul posto presente la polizia locale di Tarquinia. Ha operato la squadra dei vigili del fuoco del del distaccamento di Tarquinia per rimuovere i mezzi che sono stati coinvolti nell’incidente.

Sicurezza stradale 2022, al direttore dei centri guida sicura Aci-Sara Alfredo Scala il Premio Chiara Capponi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.