Viterbo, maltrattamenti in famiglia. Lascia il compagno e poco dopo trova casa in fiamme

La sua casa va a fuoco poco aver lasciato l’ex compagno. E’ uno dei dettagli che emergono dalle carte del processo a carico di un 31enne della provincia, accusato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni della ex convivente 50enne che si è costituita parte civile con l’avvocato Enrico Valentini. L’escalation di violenza andò avanti per 8 mesi, dal luglio del 2021 al marzo del 2022. Nonostante la donna avesse invitato il giovane ad andare via dal suo appartamento presso il quale avevano convissuto fino ad all’ora, il 31enne si era rifiutato di trasferirsi altrove.

Così dopo l’ennesima lite decise di rientrare a casa e preparare i bagagli all’ex compagno per farlo sloggiare definitivamente dall’abitazione, determinata a troncare una volta per tutte la relazione la mattina seguente. Intorno alle 6.40 del mattino suonò la sveglia e in quel momento la 50enne si accorse che la stanza da letto era avvolta dal fumo e andando a ispezionare l’appartamento si rese conto che la situazione era la stessa in tutte le altre. Avvicinandosi all’ingresso attirata da un bagliore la donna capì che la porta principale stava andando a fuoco e contattò immediatamente i carabinieri e l’ex marito, con il quale riuscì a spegnere il principio di incendio. In merito a tale evento tuttavia, secondo le ricostruzioni, non sarebbero emersi riscontri tali da attribuirlo al 31enne, il quale si sarebbe reso protagonista di altri episodi violenti, come quello avvenuto a luglio 2021.

Stando alle contestazioni, il giovane avrebbe cercato di far ingelosire la compagna convincendola a raggiungerla nella piazza principale del borgo. Infastidita dal comportamento del partner la donna gli rovesciò un boccale di birra sulle gambe, gesto che scatenò la reazione dell’uomo che la prese a calci e pugni nonostante gli amici cercassero di bloccarlo. A salvarla dalla furia del fidanzato fu l’intervento di un amico dell’imputato. In una successiva circostanza dopo aver discusso per motivi banali il giovane l’avrebbe colpita al volto, alle gambe e alle braccia, tanto da farle perdere sangue dal naso. A novembre 2021 il 31enne pensando che la donna si sentisse con altri uomini le avrebbe anche distrutto il cellulare accusandola di aver innescato il suo comportamento e facendola sentire in colpa dicendole: “Sei matta fatti curare”. Le violenze però nei primi mesi del 2022 diventarono sempre più frequenti. A fine febbraio, nel corso di un litigio, colpì a calci e sberle la donna che per miracolo riuscì ad aggrapparsi alla ringhiera delle scale interne dell’appartamento. Allo stesso tempo l’avrebbe ricoperta d’insulti rivolgendole frasi come: “puttana, mignotta, tua madre è una cagna perché ha fatto una mignotta come te”. La vittima avrebbe mandato delle foto dei traumi fisici ad alcuni amici su WhatsApp ai quali avrebbe raccontato dei maltrattamenti che costantemente avrebbe subito tra le mura domestiche.

