Viterbo, sanità. Stabilizzazione dei precari, intesa per trecento operatori sanitari

Regione e sindacati del comparto sanità hanno siglato l’accordo che prevede la proroga a dicembre 2023 dei contratti in scadenza a fine anno. “L’intesa - spiega in una nota Vittorio Ricci della Fials - prevede, entro il 2024, la stabilizzazione di circa 5 mila precari, di cui circa 300 nella Tuscia. Entro la fine del 2024, che segna anche il termine di questa intesa, almeno il 90% dei precari della sanità viterbese sarà stabilizzata”. I requisiti previsti per la stabilizzazione sono l’essere precari da tre anni, in base alla legge Madia, oppure aver svolto servizio per almeno 18 mesi entro il 30 giugno scorso, a patto di aver lavorato almeno sei mesi durante il periodo della pandemia.

L’intesa mette fine a una lunga e travagliata vicenda che da anni vede al centro i precari, in maggioranza infermieri e operatori socio-sanitari, ma anche dirigenti, tecnici di laboratorio, psicologi, biologi e figure professionali di vario genere.

“L’accordo - spiega ancora Ricci - è valido anche per coloro che sono stati assunti di recente con contratto a tempo, visto che potranno raggiungere i tre anni previsti dalla legge Madia proprio a fine 2024. Va inoltre chiarito che la stabilizzazione non è un obbligo per l’Azienda ma una facoltà. Tuttavia, se sono state fatte assunzioni a tempo previste dal piano del fabbisogno, non si capirebbe perché queste figure non dovrebbero essere stabilizzate”.

